उत्तरकाशी: उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते फंसे पर्वतारोही और ट्रेकर्स का रेस्क्यू अभियान शुरू

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते फंसे पर्वतारोही व ट्रेकर्स के रेस्क्यू का अभियान शुरू। अभी तक पांच लोगों को आडेन्स कोलपास से रेस्क्यू कर आर्मी हेलीपैड हर्षिल लाया जा चुका है।

बता दें कि, मौसम बदलने से बर्फबारी के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्रों में करीब 136 पर्वतारोही व ट्रेकर्स फंसने की सूचना मिली थी, जिसमें हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन के अंतर्गत कुल 89 तथा हाई अल्टीट्यूड ट्रेकिंग श्रेणी के कालिंदीपास बेस कैंप पर 18 और आडिन काेलपास बेस कैंप में 29 सदस्य शामिल हैं।