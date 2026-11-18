जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरी गांव में सड़क सुविधा का अभाव आज भी ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है।

गांव में किसी के बीमार पड़ने या आपात स्थिति आने पर अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसकी पीड़ा उस समय फिर सामने आई, जब 67 वर्षीय नत्थी देवी की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें डंडी-कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा।

बुधवार सुबह जमुन सिंह राणा की पत्नी नत्थी देवी को पक्षाघात(स्ट्रोक) आने की आशंका के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना चाहते थे, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

ऐसे में ग्रामीणों ने डंडी-कंडी का सहारा लिया और बुजुर्ग महिला को कठिन रास्ते से पैदल उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। वहीं, जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित महिला को हायर सेंटर भेजे की सूचना है।

यह घटना केवल एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि पोखरी गांव के उन सभी लोगों की बेबसी को बयां करती है, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बीमारी और आपातकाल तक में सड़क के अभाव का सामना करना पड़ता है। गांव जिला मुख्यालय के इतने करीब है, लेकिन सड़क सुविधा न होने से दूरी कम होने के बावजूद मुश्किलें कम नहीं होतीं। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गंभीर मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है।