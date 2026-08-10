उत्तरकाशी में देर रात महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.2 दर्ज की गई तीव्रता

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। रविवार देर रात सीमांत जनपद उत्तरकाशी में आए भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया। भूकंप के झटके रात्रि के तीसरे पहर में उस समय महसूस किए गए जब लोग गहरी नींद में थे।

आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई है, जिसका केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे उत्तरकाशी से 22 किमी पश्चिम-उत्तर पश्चिम में था। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र तहसील बड़कोट के राजगढ़ी के आसपास बताया गया है।