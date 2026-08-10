उत्तरकाशी में देर रात महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.2 दर्ज की गई तीव्रता
उत्तरकाशी में रविवार देर रात 4.2 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोग नींद से जाग गए। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, भूकंप से किसी जान ...और पढ़ें
HighLights
उत्तरकाशी में देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप आया।
भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे था।
किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। रविवार देर रात सीमांत जनपद उत्तरकाशी में आए भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया। भूकंप के झटके रात्रि के तीसरे पहर में उस समय महसूस किए गए जब लोग गहरी नींद में थे।
आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई है, जिसका केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे उत्तरकाशी से 22 किमी पश्चिम-उत्तर पश्चिम में था। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र तहसील बड़कोट के राजगढ़ी के आसपास बताया गया है।
भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि कई लोग नींद से जाग गए। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यह भूकंप जनपद के गंगा व यमुना दोनों घाटियों में महसूस किया गया है।
बता दें कि उत्तरकाशी जनपद भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां वर्ष 1991 में 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि को 6.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें जान-माल का व्यापक नुकसान हुआ था।
उसके बाद से ही यहां भूकंप के कई झटके आ चुके हैं, जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो लोगों के जहन में वर्ष 1991 के विनाशकारी भूकंप की कड़वी यादें ताजा हो जाती हैं।
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