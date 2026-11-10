उत्तरकाशी में अस्पताल-स्कूल-कोर्ट से 100मी. का दायरा अब साइलेंस जोन, लाउडस्पीकर-डीजे-हॉर्न पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। जनपद में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों के आसपास ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने इन संस्थानों के चारों ओर न्यूनतम 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित करने को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

लाउडस्पीकर, डीजे और वाहनों के अनावश्यक हार्न पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। डीएम ने एसपी व सभी एसडीएम से सरकारी व निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों की सूची तैयार कर निगरानी करने को कहा है। लाउडस्पीकर और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी।