उत्तराखंड के पुरोला में ट्रक बाइक भिड़ंत एक युवक की मौत दूसरा घायल

संवाद सूत्र, जागरण पुरोला। पुरोला-नौगांव मोटरमार्ग पर कमल संस्कृत विद्यालय के निकट ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में भर्ती कराया गया है। हादसा रात करीब 8:45 बजे हुआ।

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार विकासनगर से पुरोला की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कमल संस्कृत विद्यालय के निकट उनकी बाइक की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार सचिन (पुत्र नैन लाल भारती), निवासी सुराणु सेरी, पुरोला की मौत हो गई। वहीं, बाइक सवार अनिल, निवासी ढकाड़ा, तहसील पुरोला घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में भर्ती कराया गया है।