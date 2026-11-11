चार दशक बाद भी अधूरा मुखवा जांगला मार्ग, मां गंगा की डोली पगडंडी से गुजरने को मजबूर

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। हर्षिल-मुखवा-जांगला मोटरमार्ग का निर्माण चार दशक बाद भी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण मां गंगा की डोली यात्रा कपाट खुलने और बंद होने पर पगडंडी से गुजरने को मजबूर है। मुखवा से जांगला तक करीब छह किमी सड़क का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है।इस वर्ष भी कपाटबंदी पर डोली पगडंडी से ही शीतकालीन प्रवास मुखवा पहुंचेगी।

वर्ष 1983-84 में करीब 10 किमी लंबे इस मोटरमार्ग को स्वीकृति मिली थी। इसमें से हर्षिल से मुखवा तक करीब चार किमी सड़क बनी, लेकिन मुखवा से जांगला तक का छह किमी हिस्सा अधूरा है। मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा से पगडंडी के रास्ते जांगला और फिर गंगोत्री धाम पहुंचती है।