जासं, उत्तरकाशी। जनपद के सीमांत विकासखंड मोरी की ग्राम पंचायत पंवाणी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। आग की चपेट में कई आवासीय भवन आ गए हैं। स्थानीय विधायक दुर्गेश लाल की ओर से इंटरनेट मीडिया पर जारी वीडियो में एक ग्रामीण करीब 30 परिवारों के प्रभावित होने की बात कह रहा है।

वीडियो में पांच से सात गैस सिलिंडर फटने की सूचना भी दी गई है। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाए जाने की बात सामने आई है। विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि अग्निकांड की सूचना जिला प्रशासन को दी है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग सहित राहत एवं बचाव से जुड़ी टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है।