उच्च हिमालय में भारी बर्फबारी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण पर रोक

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बीते दिनों मौसम बिगड़ने से उच्च हिमालय में बर्फबारी के चलते पर्वतारोही व ट्रेकरों के फंसने की घटना सामने आने के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने ट्रेकिंग व पर्वतारोहण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

सोमवार-मंगलवार दो दिन चले इस अभियान में 67 पर्वतारोहियों व ट्रेकरों को सकुशल रेस्क्यू किया गया था। वहीं, 53 पर्वतारोही व ट्रेकरों ने स्वयं वापस लौटने तथा मांउट श्रीकंठ आरोहण को गए सीमा सुरक्षा बल 18 सदस्यीय दल ने अभियान जारी रखने की सूचना दी थी।

पार्क के उप निदेशक मयंक गर्ग ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इधर, उत्तरकाशी वन प्रभाग के डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े ने बताया कि दयारा बुग्याल, डोडीताल आदि ट्रेक रूटों पर भी वर्षा के मद्देनजर आवाजाही रोकी गई थी, जिसे जिलाधिकारी से अनुमति के बाद ही खोला जाएगा।

गंगोत्री-गाेमुख सहित मध्य जोखिम वाले ट्रेक पर दी जाए अनुमति गढ़वाल हिमालय माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र राणा ने पिछले दिनों हुई घटना के बाद सभी तरह के ट्रेक के लिए नई अनुमति जारी न किए जाने पर आपत्ति जताई।