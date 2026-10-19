अन्नकूट पर्व पर 10 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर विधि-विधान के साथ बंद किए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा स्थित गंगा मंदिर में कर सकेंगे।

सोमवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार कपाटबंदी का मुहूर्त निकाला। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार 10 नवंबर को अमृत बेला में अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12 बजकर पांच मिनट पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे।