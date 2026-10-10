सीजेआई सूर्यकांत ने गंगोत्री धाम में की मां गंगा की पूजा, पितरों का किया तर्पण

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मां गंगा मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर पितरों का तर्पण भी किया और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन पितृ विसर्जन कराया। गंगोत्री धाम के पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे गंगोत्री धाम पहुंचे।