बंगाल की खाड़ी से चले तूफान ने उत्तराखंड को किया तर, तीन दिन से लगातार हो रही बौछार
बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।
समय कम है?
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जागरण संवाददाता, काशीपुर। बंगाल की खाड़ी पर बने तूफान के उत्तराखंड पहुंचने व डिप्रेशन के रूप में सक्रिय होने से प्रदेश में फिर वर्षा का दौर शुरू हो गया है।
शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक 91.5 मिमी वर्षा ऊधम सिंह नगर के गुलरभोज में रिकार्ड की गई। 87.5 मिमी वर्षा के साथ काशीपुर दूसरे स्थान पर रहा। रविवार को भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी।
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गढ़वाल मंडल में भारी वर्षा की अधिक संभावना
मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून सक्रिय होने की दूसरी वजह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना है। दोनों मौसमी प्रणालियों की वजह से शनिवार को कुमाऊं मंडल के अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई। रविवार को गढ़वाल मंडल में भारी वर्षा की अधिक संभावना रहेगी।
विदाई से पांच दिन पहले मानसून के तेवर से शनिवार को कुमाऊं के सभी छह जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ा। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने आदि कैलास, ओम पर्वत यात्रा के लिए परमिट जारी करने पर शुक्रवार शाम ही रोक लगा दी थी। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है।
पंतनगर का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सामान्य की अपेक्षा यह 10.8 डिग्री कम है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार से वर्षा में कमी आने लगेगी। प्रदेश में पूरे मानसून अवधि में 1154.7 मिमी के सापेक्ष 1176 मिमी पानी बरस चुका है। यह सामान्य से दो प्रतिशत अधिक है।
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