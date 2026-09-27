बंगाल की खाड़ी से चले तूफान ने उत्तराखंड को किया तर, तीन दिन से लगातार हो रही बौछार

जागरण संवाददाता, काशीपुर। बंगाल की खाड़ी पर बने तूफान के उत्तराखंड पहुंचने व डिप्रेशन के रूप में सक्रिय होने से प्रदेश में फिर वर्षा का दौर शुरू हो गया है।

शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक 91.5 मिमी वर्षा ऊधम सिंह नगर के गुलरभोज में रिकार्ड की गई। 87.5 मिमी वर्षा के साथ काशीपुर दूसरे स्थान पर रहा। रविवार को भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी।

विदाई से पांच दिन पहले मानसून के तेवर से शनिवार को कुमाऊं के सभी छह जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ा। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने आदि कैलास, ओम पर्वत यात्रा के लिए परमिट जारी करने पर शुक्रवार शाम ही रोक लगा दी थी। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है।