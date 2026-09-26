उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले तबाही का अलर्ट, सरकार और प्रशासन मुस्तैद... कहीं फंसने पर इन नंबर्स पर करें कॉल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । उत्तराखंड में विदाई से पहले मानसून तबाही का सबब बनता रहा है। पिछले साल ही 15-16 सितंबर को देहरादून जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं में 31 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि भवनों समेत परिसंपत्तियों को भारी क्षति पहुंची थी।

इसके बाद 17 सितंबर को चमोली जिले में आई आपदा में नौ व्यक्तियों की जान गई, जबकि 12 घायल हुए थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी 17 से 19 अक्टूबर के बीच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा ने तबाही मचाई थी। यही कारण है कि इस बार भी विदाई की ओर बढ़ते मानसून से तबाही के अंदेशे को देखते हुए सरकार चौकन्ना हो गई है।

दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी अब जबकि मानसून विदाई की ओर अग्रसर है तो ऐसे में मौसम विभाग ने दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद शासन-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं।

उन्होंने नदी-नालों, गदेरों एवं जलस्रोतों के जलस्तर पर निगरानी रखने और जलस्तर बढ़ने पर आसपास के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील सड़कों एवं क्षेत्रों में जेसीबी एवं अन्य आवश्यक मशीनरी को रणनीतिक स्थानों पर तैयार रखने को भी कहा, ताकि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल यातायात सुचारू किया जा सके।