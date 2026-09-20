धान रोपाई को कर्नाटक गई उत्तराखंड की ललिता, सांप के काटने से मौत... सवा लाख रुपये में मिली एंबुलेस

संवाद सहयोगी, दिनेशपुर । धान की पौध लगाने कर्नाटक गई सुंदरपुर गांव निवासी एक महिला को मैसूर में खेत में धान की पौध लगाने के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया।

हालत बिगड़ने पर साथी मजदूर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। जिसके बाद सवा लाख रुपये का फ्रीज एंबुलेंस कर शव दिनेशपुर लाया गया।

जहरीले सांप ने डसा सुंदरपुर गांव से मजदूरों का एक समूह धान की पौध लगाने के लिए कर्नाटक गया हुआ था। इसी समूह में गांव निवासी 40 वर्षीय ललिता मंडल भी अपने पति तारक मंडल के साथ मैसूर गई थीं। गुरुवार को खेत में धान की पौध लगाते समय ललिता को जहरीले सांप ने डस लिया।