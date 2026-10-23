क्रेडिट एसएमएस से रहें सावधान, यूपीआई पिन डालते ही खाते से उड़ रही रकम

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । साइबर ठगी जहां लोगों को कंगाल कर रही है वहीं पुलिस के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। ऊधम सिंह नगर में ऐसे मामले अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा ही देखे जा रहे हैं। साइबर ठगों ने इसके लिए नया तरीका इजाद किया है।

अगर आपके मोबाइल पर रुपये जमा होने का संदेश आए तो खुश होने से पहले अलर्ट जरूर हो जाएं। साइबर अपराधी इन दिनों फर्जी क्रेडिट एसएमएस और नकली यूपीआइ पे रिक्वेस्ट के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

साइबर पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान भुगतान अनुरोध पर यूपीआइ पिन दर्ज न करने और खाते की जानकारी केवल बैंक या अधिकृत यूपीआइ ऐप से ही जांचने की अपील की है। ऑनलाइन ठगी का नया तरीका साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी के लिए अब फर्जी क्रेडिट एसएमएस का नया तरीका अपनाया है। इस ठगी में सबसे पहले व्यक्ति के मोबाइल पर ऐसा संदेश भेजा जाता है, जिसमें एक या दो हजार रुपये खाते में जमा होने का दावा किया जाता है। यह संदेश कई बार बैंक के वास्तविक अलर्ट जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं।