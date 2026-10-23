फर्जी सिम से साइबर ठगी में भाजपा पार्षद का बेटा गिरफ्तार, फिरोजाबाद में बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। फर्जी सिम कार्ड के जरिए साइबर ठगी के मामले में राजस्थान की डीग पुलिस ने फिरोजाबाद के भाजपा पार्षद अजब सिंह शंखवार के बेटे यतेंद्र पाल सिंह उर्फ ईशू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ठगी में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड की आपूर्ति करने के आरोप में यतेंद्र और उसके साथी सुखवेंद्र उर्फ सूरज को पकड़ा गया है।

गुरुवार को पुलिस ने पांच अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए पांच लोगों में तीन नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से आठ मोबाइल फोन, 34 फर्जी सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है।

इसके अलावा साइबर ठगी की रकम से खरीदी गई बताई जा रही मारुति स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपितों में राजस्थान के ही जहीर खान और गौरव शामिल हैं। वहीं स्वजन के अनुसार यतेंद्र 19 अक्टूबर को अपनी कार से शिकोहाबाद जाने के लिए घर से निकला था।