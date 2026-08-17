ऊधम सिंह नगर: बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे टेंट व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सिर-गले पर मिले चोट के निशान

संवाद सहयोगी, जागरण, ऊधम सिंह नगर। रविवार रात जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे 26 वर्षीय टेंट व्यवसायी की कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम बाजावाला, ढकिया नंबर एक, कुंडेश्वरी निवासी संजीव (26) पुत्र स्व. सोमल सिंह के रूप में हुई है।

सोमवार सुबह प्रतापपुर भल्ला पुल के पास सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार में उसका शव बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजीव की थारी में टेंट की दुकान है, जहां शिवम नाम का युवक पिछले तीन वर्षों से काम कर रहा है। रविवार को शिवम का जन्मदिन था।

इस सिलसिले में संजीव अपने शिवम और एक अन्य युवक के साथ जन्मदिन मनाने रामनगर कोसी पुल गए थे, जहाँ सभी ने साथ में बियर पी। इसके बाद वे वापस लौट रहे थे। संजीव ने दोनों को घर छोड़ा था। सोमवार सुबह प्रतापपुर भल्ला पुल के समीप कार पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसके अंदर संजीव का शव पड़ा था।

राहगीरों की सूचना पर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। शुरुआती दौर में मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की स्थिति ने मामले को संदिग्ध बना दिया है। फोन गायब, गले और सिर पर चोट के निशान पोस्टमार्टम के दौरान संजीव के सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा, कार का एक दरवाजा खुला हुआ था और मृतक के दोनों मोबाइल फोन मौके से गायब थे। इन तथ्यों के सामने आने के बाद परिजन व पुलिस भी हत्या की आशंका जता रहे हैं।