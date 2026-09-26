ऊधमसिंह नगर में पुस्तैनी जमीन के विवाद में खूनी खेल, भाई ने की भाई की हत्या; खेत में मिला शव

संवाद सहयोगी, ऊधमसिंह नगर। पुस्तैनी जमीन को लेकर चल रहे आपसी विवाद में भाई द्वारा कथित रूप से हमला किए जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी है।

मूल रूप से अलीनगर, बदायूं (उत्तर-प्रदेश) निवासी 40 वर्षीय राजू यादव पुत्र खिमानी सिंह बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी क्षेत्र में छोई रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास फार्म हाउस में श्रमिक के रूप में काम करता था। बताया गया कि शुक्रवार देर रात वह खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान पुस्तैनी जमीन को लेकर उसका अपने भाई से विवाद हो गया।