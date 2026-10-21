उत्तराखंड के रुद्रपुर में तीन सड़क हादसों ने मचाया कोहराम, दो दोस्तों समेत चार की मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन सड़क हादसों में दो दोस्तों समेत चार लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर से पूजा महोत्सव देखकर घर लौट रहे युवक की हरिदासपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से जान चली गई। वहीं, दिनेशपुर से किच्छा जा रहे दो दोस्तों की बाइक हादसे में मौत हो गई।

तीसरी घटना में किच्छा रोड पर चंदोला अस्पताल के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिरने के बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उसका दोस्त बाल-बाल बच गया। चार युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

पहला हादसा दिनेशपुर के मोतीपुर वार्ड नंबर दो निवासी सुजल (18) पुत्र सुबल विशाल मेगा मार्ट में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसका दोस्त समीर मंडल (25) पुत्र सहदेव मंडल छतरपुर स्थित स्टील वर्ल्ड कंपनी में काम करता था।

दोनों मंगलवार देर रात करीब दो बजे बाइक से दिनेशपुर से किच्छा की ओर जा रहे थे। रास्ते में हुए हादसे में समीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सुजल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही क्षेत्र के दो युवकों की मौत से दिनेशपुर में शोक की लहर है।

दूसरा हादसा दूसरी घटना में ट्रांजिट कैंप के वार्ड नंबर पांच निवासी दिशांत सरकार (28) पुत्र रंजीत सरकार की मौत हो गई। वह सोमवार रात दिनेशपुर में पूजा महोत्सव देखकर बाइक से घर लौट रहा था। हरिदासपुर के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दिशांत को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिशांत एक कंपनी में काम करता था। वह दो भाइयों में छोटा था और अविवाहित था।

तीसरा हादसा तीसरी घटना में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पस्तौर निवासी लालता प्रसाद (32) पुत्र प्रेम शंकर की जान चली गई। वह रेशमबाड़ी में किराये पर रहकर काम करता था और उसके दो बच्चे हैं। मंगलवार देर रात वह दोस्त के साथ बाइक से बहेड़ी जा रहा था।