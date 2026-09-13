उत्तराखंड में 10 साल के नाबालिग संग सामूहिक कुकर्म, अपहरण कर तीन दरिदों ने बनाया शिकार

संस जागरण, काशीपुर। आइटीआइ कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोर से कुकर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस से मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में शामिल दो विधि विवादित किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 सितंबर को दोपहर बरखेड़ा पांडे गांव के तीन लोग मछली पकड़ने के बहाने उसके 10 वर्षीय बेटे को गांव के ही आरिफ के खेत पर बने खाली टीनशेड में ले गए। आरोप है कि तीनों ने नाबालिग को छुरा दिखाकर डराया-धमकाया और बारी-बारी से उसके साथ कुकर्म किया।