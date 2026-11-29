जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । आरटीओ कार्यालय के नाम पर लोगों से सरकारी शुल्क से अधिक रकम वसूलकर वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के खेल का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। एसटीएफ कुमाऊं की टीम ने शनिवार को जिला सैनिक विश्राम गृह के गेट के पास खड़ी दो कारों में छापा मारकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।

दोनों कारों में बैठकर ग्राहकों से रकम लेने और उनके दस्तावेज तैयार करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 75 आरसी, सात ड्राइविंग लाइसेंस, 19 फार्म-30, एक लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। मामले में आरटीओ कार्यालय के अंदर से दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले किच्छा निवासी देवेंद्र का नाम भी सामने आया है। एसटीएफ उसकी तलाश में जुट गई है।

एसटीएफ के उपनिरीक्षक विपिन चंद्र जोशी शनिवार को टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में निकले थे। इसी दौरान मंडी निदेशालय तिराहे के पास मुखबिर ने सूचना दी कि आरटीओ कार्यालय के पास जिला सैनिक विश्राम गृह के गेट पर दो कारों में कुछ लोग बिना अनुमति आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर एसटीएफ ने सिडकुल चौकी पुलिस को जानकारी देकर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। इसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों कारों की घेराबंदी की।

एक कार में चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम प्रवीण बाछाड़ निवासी चंदीपुर विजयपुर, दिनेशपुर बताया। दूसरी कार में लैपटॉप पर काम कर रहे व्यक्ति की पहचान पंकज कांति सेन निवासी ट्रांजिट कैंप के रूप में हुई। दोनों से दस्तावेज बनाने का लाइसेंस मांगा गया तो वे नहीं दिखा सके। तलाशी लेने पर प्रवीण की कार से 55 आरसी और 13 फार्म-30 बरामद हुए। वहीं पंकज की कार से 20 आरसी, सात ड्राइविंग लाइसेंस और छह फार्म-30 मिले। इसके अलावा लैपटॉप, कैनन कंपनी का प्रिंटर, माउस और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे वाहन स्वामियों को सरकारी शुल्क की सही जानकारी नहीं देते थे। सरकारी फीस से अधिक रकम लेकर उसे ही सरकारी शुल्क बताकर वसूलते थे। उनका कहना था कि सरकारी फीस में उनका मुनाफा नहीं होता, इसलिए वे ग्राहकों से करीब दोगुनी रकम लेते थे। आरोपितों ने यह भी बताया कि किच्छा के सिरौली कलां निवासी देवेंद्र उन्हें आरटीओ कार्यालय के अंदर से आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी दस्तावेज लाकर देता था। इसके बदले वह उनसे अतिरिक्त रकम लेता था।

एसटीएफ ने दोनों आरोपितों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318(4) के तहत गिरफ्तार कर लिया। बरामद दस्तावेज, लैपटॉप और प्रिंटर को सील कर कब्जे में लिया गया है। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। आरटीओ कार्यालय के अंदर से सरकारी दस्तावेज बाहर पहुंचाने के आरोपों की जांच भी की जा रही है। मामले में देवेंद्र की भूमिका और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।