ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ई-रिक्शा चार्ज करते समय किशोर की मौत, चाचा ने दी हत्या की झूठी खबर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। प्रीत विहार में ई-रिक्शा चार्ज करते समय करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। मामले में किशोर के चाचा ने पुलिस को करंट लगाकर हत्या किए जाने की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में सूचना भ्रामक निकली। पुलिस के अनुसार, चाचा ने अपने भाई से रंजिश के चलते गलत सूचना दी थी।

उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। हादसे से मृतक किशोर के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। फाजलपुर महरौला के वार्ड संख्या 25 स्थित प्रीत विहार निवासी राकेश चंद्रा ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है।

शनिवार देर रात साढ़े दस बजे के आसपास उनका 14 वर्षीय पुत्र रमन चंद्रा ई-रिक्शा को चार्जिंग पर लगा रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और ई-रिक्शा से चिपक गया। पिता ने उसे किसी तरह छुड़ाया और जिला अस्पताल पहुंचाया।

इसके बाद गौतम अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को घर ले आए। देर रात 12:50 बजे पुलिस को सूचना मिली कि किशोर को करंट लगाकर मार दिया गया है।