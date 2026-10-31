रुद्रपुर में रोडवेज के पास युवक के सिर पर पत्थर से किए ताबड़तोड़ वार, बरेली में मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रोडवेज के पास अमन टी स्टाल के सामने हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि तीन युवकों ने राजेश के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ कई वार किए थे।

गंभीर रूप से घायल राजेश को जिला अस्पताल से बरेली रेफर किया गया था। वहां राधिका अस्पताल के आईसीयू में उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर से स्वजन में कोहराम मच गया।

रम्पुरा वार्ड संख्या 22 निवासी सुनीता पत्नी स्वर्गीय छोटे लाल ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे उनका पुत्र राजेश अपने मित्र सचिन रस्तोगी के साथ रोडवेज स्थित अमन टी स्टाल पर चाय पीने जा रहा था। इसी दौरान स्टाल के सामने एक वाहन चालक ने राजेश को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

इसी बीच बाइक संख्या यूपी-21-डीई-3724 (प्लेटिना) से गौरव कुमार निवासी मेरठ, प्रेम प्रशांत निवासी रोहतक और चेतन वर्मा निवासी ट्रांजिट कैंप वहां पहुंचे। तीनों ने राजेश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए। हमले में राजेश लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। इसके बाद तीनों आरोपित उसे मृत समझकर बाइक से फरार हो गए।