किसान मेला: तीन रंग के ड्रैगन फ्रूट ने खींचा ध्यान, मैकेनिकल इंजीनियर युवा किसान की कहानी बनी प्रेरणा

संवाद सूत्र, पंतनगर । किसान मेले में राघवनगर किच्छा स्थित उदय ड्रैगन फ्रूट फार्म के स्टाल पर लगे तीन रंग के ड्रैगन फ्रूट ने सभी का ध्यान खींचा।

अलग-अलग रंगों में दिख रहे तीनों प्रकार अपने रंग, गुणवत्ता और स्वाद के लिए खास माने जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जिस तरह युवा किसान ने इसमें भविष्य खोजा है, वह अन्य के लिए कम प्रेरणादायी नहीं है।

फार्म संचालक युवा किसान अनूप मौर्य बताते हैं कि 2020 में पिता का निधन हो गया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भाई रोहित मौर्य के साथ कोरोना काल में डेढ़ एकड़ से इसकी खेती शुरू की थी। आज वे 26 वैरायटी पर काम कर रहे हैं।