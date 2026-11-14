Rudrapur Hospital Murder: हत्यारोपित के घर पर चलेगा बुलडोजर, पहुंची जेसीबी... कुछ देर में शुरू होगा एक्शन

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जिला अस्पताल में नितेश की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य हत्यारोपित विकास को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, उसके भाई आकाश और पिता विनोद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

शनिवार को मृतक के परिजन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए। जिसके बाद एसडीएम ने कच्चे निर्माण को धवस्त करने के निर्देश दिए। वहीं पक्का निर्माण सीज किया जाएगा। नोटिस भी चस्पा होगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जेसीबी पहुंच चुकी है।

लोगों में गुस्सा और गम

मांग पूरी न होने पर भड़के लोग हाईवे में जाम करने पर पुलिस ने रोका। इस दौरान काफी नौकझोक हुई। विधायक शिव अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया।

शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद नितेश का शव घर पहुंचा तो स्वजन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया।

मृतक के भाई दिनेश ने दो टूक कहा कि जब तक मामले के सभी हत्यारोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और आरोपितों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती, तब तक नितेश का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

उनकी इस मांग के बाद स्वजन और अन्य लोग धरने पर बैठ गए। अंतिम संस्कार रोककर धरना दिए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया।