जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। इंदिरा कालोनी में पारिवारिक विवाद के बाद पिता के हमले में गंभीर रूप से घायल बेटे की उपचार के दौरान मौत हो गई। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि पिता ने सोते समय बेटे के सिर पर लोहे की सब्बल से कई वार किए थे। घटना के बाद से आरोपित पिता फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

इंदिरा कालोनी निवासी विक्की पुत्र सुरेश कुमार के अनुसार, 22 नवंबर की शाम करीब छह बजे उसका बड़ा भाई 24 साल का अनिल कुमार घर पर सो रहा था। इसी दौरान उनके 50 साल के पिता सुरेश कुमार ने लोहे की सब्बल से उसके सिर पर कई वार कर दिए।

हमले में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। बाद में उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

विक्की ने पुलिस को बताया था कि हमले के बाद अनिल कोमा में चला गया था। वह न तो बोल पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। आरोप है कि वारदात के बाद पिता घर में रखे 50 से 60 हजार रुपये, दो तोला सोना और करीब 100 ग्राम चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया था। घर से जाने से पहले उसने रसोई गैस सिलेंडर में आग लगाने के साथ ही तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बाद से आरोपित का मोबाइल फोन भी बंद है।