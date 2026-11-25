जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। इंदिरा कालोनी में पारिवारिक विवाद के बीच एक पिता पर अपने ही बेटे की हत्या के इरादे से उस पर लोहे की सब्बल से कई वार कर दिए।

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक आईसीयू में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यही नहीं हमले के बाद आरोपित पिता घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

इंदिरा कालोनी निवासी विक्की पुत्र सुरेश कुमार के अनुसार, 22 नवंबर की शाम करीब छह बजे उसका बड़ा भाई अनिल कुमार घर पर सो रहा था। इसी दौरान उनके पिता सुरेश कुमार ने लोहे की सब्बल से उसके सिर पर कई वार कर दिए। हमले में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया।

इसका पता चलते ही वह भाई को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। आरोप है कि अनिल कोमा में चला गया है और वह न तो बोल पा रहा है और न ही सुन पा रहा है। घटना के बाद उसके पिता घर में रखे करीब 50 से 60 हजार रुपये, दो तोला सोना और 100 ग्राम चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया।