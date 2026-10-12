रुद्रपुर में शर्मनाक वारदात, 12वीं की छात्रा को स्कूल छोड़ने का झांसा देकर कार में किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। छात्रा को स्कूल छोड़ने का झांसा देकर युवक ने उसे कार में बैठा लिया। बाद में उसे सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पर प्राथमिकी पंजीकृत कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती रुद्रपुर के स्कूल में कक्षा 12 वीं की छात्रा है। सोमवार को रोज की तरह वह अपने स्कूल जाने को घर से निकली थी। इस बीच छतरपुर निवासी छात्रा का परिचित रंजीत सिंह उसे मिला और स्कूल छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठा लिया।