रुद्रपुर: बारावफात जुलूस में भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती मुजीब गिरफ्तार, मदरसों पर दी थी चेतावनी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बारावफात जुलूस के दौरान त्रिशुल चौक पर मदरसों को बंद करने को लेकर भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती मुजीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को रुद्रपुर में निकाले गए बारावफात के जुलूस के दौरान त्रिशुल चौक में एक सभा हुई थी। जिसके बाद गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वहां हुई भाषण की एक वीडियो प्रसारित हुई थी, जिसमें रामपुर के दड़ियाल टांडा निवासी मुफ्ती मुजीब मदरसों को लेकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके बारे में ज्यादा फैसला न किया जाए।

ईदगाह की जमीन की मांग उनका कहना था कि मदरसों में लोगों को तालीम दी जाती है और किसी पर जुल्म, ज्यादती या चोरी न करने की सीख दी जाती है। इसके बाद वह मदरसों को बंद करने की स्थिति में परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में मुफ्ती ईदगाह की भूमि वापस करने की मांग भी करते नजर आ रहे हैं।