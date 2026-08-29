देहरादून नगर निगम की बहनों की सुरक्षा के लिए नई पहल, हर वार्ड में लगेंगे CCTV कैमरे

जागरण संवाददाता, देहरादून। रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून नगर निगम ने शहर की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। महापौर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड में प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने का निर्णय लिया है। नगर निगम का दावा है कि इससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर होगी निगरानी महापौर ने कहा कि शहर की बेटियों और बहनों की सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संकल्प है। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है। इसी भावना के अनुरूप इस वर्ष बहनों को ऐसा उपहार देने का निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ उन्हें लंबे समय तक मिलेगा।

महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि पूर्व में किए गए वादे के अनुरूप प्रत्येक वार्ड में आवश्यक स्थानों का चयन किया जाएगा और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं समेत शहर के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और उनमें सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना है।