उधमसिंह नगर: नगर पालिका चुनाव मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी, किच्छा में 18% तो सिरौली कलां में 14.5% पड़े वोट

जागरण संवाददाता, उधमसिंहनगर। नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। प्रेक्षक हेमंत वर्मा सहित जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति ने मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान का जायजा ले दिशा निर्देश दिए।

पहले दो घंटे में किच्छा नगर पालिका में 18 वहीं सिरौली कलां में 14.5 प्रतिशत मतदान हो चुका है। मंगलवार सुबह 8 बजे किच्छा व सिरौली कलां नगर पालिका के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लग गए थे।