जागरण संवाददाता, किच्छा। आवास विकास में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी को पुलिस पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है। किच्छा में अपराध की दुनिया के चर्चित नाम गगनदीप सिंह उर्फ गगन रतनपुरिया और सिमरनजीत सिंह के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत एक बार फिर चर्चा में है।

दोनों के बीच दबदबा कायम करने और अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की होड़ ने कई बार खूनी संघर्ष का रूप लिया है। शनिवार को हुई फायरिंग को भी इसी आपराधिक प्रतिद्वंद्विता की अगली कड़ी माना जा रहा है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक, दोनों के बीच रंजिश इतनी गहरी थी कि एक समय सिमरनजीत पर गगन पर हमला करवाने का आरोप लगा था। इस हमले में गगन बाल-बाल बचा था। इसके बाद गगन ने सिमरनजीत की हत्या की साजिश रची। इसके लिए बाहर से चार शूटर बुलाकर किच्छा में किराये के मकान में ठहराए गए थे।

2023 चारों शूटरों को किया था गिरफ्तार शूटर सिमरनजीत की रेकी कर रहे थे। मार्च 2023 में उत्तराखंड एसटीएफ और किच्छा पुलिस ने हल्द्वानी बाईपास स्थित काली मंदिर के पास एक मकान में दबिश देकर चारों शूटरों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से एक पिस्टल, तीन तमंचे और 19 कारतूस बरामद हुए थे। गगन रतनपुरिया के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 32 मुकदमे दर्ज है।

इनमें हत्या के प्रयास, डकैती, बलवा, मारपीट और फायरिंग जैसे मामले शामिल हैं। उस पर 2017 में गुंडा एक्ट और 2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। जनवरी 2024 में फायरिंग और डकैती के मामले में गिरफ्तारी हुई, जबकि सितंबर 2025 में एसबीएस राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। वहीं, सिमरनजीत को पुलभट्टा क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है।

मार्च 2023 में पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तराखंड और यूपी में 25 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी थी। वह 20 हजार रुपये का इनामी भी रह चुका है। उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी हुई थी।