काशीपुर हादसा: शादी की खुशियों की बीच मां की मौत... मॉर्चरी के बाहर बेटा बदहवास, शव से बोला- 'उठ जा, घर चल...'

अभिषेक रावत, काशीपुर। एक तरफ बहन के घर में बेटे की बारात की तैयारियां चल रही थीं, खुशियों के गीत गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि पल भर में मातम पसर गया।

जसपुर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाली शमशीदा के बेटे बंटी का रो-रोकर बुरा हाल है। मां की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।

'मां... तू उठ जा, घर चल... मां वापस आ जा!'

हादसे की सूचना जब रामनगर से मोर्चरी पहुंचे बेटे बंटी को मिली, तो उसका पूरा संसार उजड़ गया। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मोर्चरी के बाहर बंटी बदहवास हालत में बार-बार यही कहता रहा 'मां... तू उठ जा, घर चल... मां वापस आ जा!'