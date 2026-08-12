स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी सतर्कता

जागरण संवाददाता, खटीमा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें सीमा पर टिक गयी है।

एसएसबी के साथ पुलिस प्रशासन चौकन्ना बना हुआ है। इसी के चलते पुलिस व एसएसबी जवानों ने बार्डर के जंगल क्षेत्र में कांबिग कर नेपाल सीमा पर आने-जाने वाले राहगीरों से चेकिंग कर पूछताछ भी की।

सीमा पर एकाएक सतर्कता

सीमांत का यह क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। जहां आसानी से दोनों देशों के नागरिक आ जा सकते है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा पर एकाएक सतर्कता बढ़ गई हैं।