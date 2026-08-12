स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी सतर्कता
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें पुलिस और एसएसबी द्वारा खटीमा के सीमावर्ती जंगलों में सघन गश्त की जा रही ह ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, खटीमा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें सीमा पर टिक गयी है।
एसएसबी के साथ पुलिस प्रशासन चौकन्ना बना हुआ है। इसी के चलते पुलिस व एसएसबी जवानों ने बार्डर के जंगल क्षेत्र में कांबिग कर नेपाल सीमा पर आने-जाने वाले राहगीरों से चेकिंग कर पूछताछ भी की।
सीमा पर एकाएक सतर्कता
सीमांत का यह क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। जहां आसानी से दोनों देशों के नागरिक आ जा सकते है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा पर एकाएक सतर्कता बढ़ गई हैं।
पुलिस व एसएसबी के जवानों जंगलों में सघनता से कांबिंग करने में जुटे हुए है। इसके अलावा सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को जागरुक कर उन्हें प्रत्येक गतिविधि की जानकारी देने को कहा गया।
झनकईया थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र गौरव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रत्येक आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर उनकी तलाशी लेने के साथ ही संदिग्धों की तलाश में होटल-ढ़ाबों पर छापेमारी की जा रही है। टीम में एसआई लक्ष्मण दत्त जोशी, एसआई होशियार सिंह, प्रदीप जोशी, ताजउद्दीन आदि मौजूद थे।
यह भी पढ़ें- नेपाल हिंसा के 16वें दिन भी भारत-नेपाल सीमा सील; अररिया में एसएसबी हाई अलर्ट पर, आवाजाही पर पूरी तरह लगी रोक
यह भी पढ़ें- नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट; अब ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर SSB की नजर