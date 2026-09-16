उत्तराखंड में 90 एकड़ में फैला द्रोण का किला, आजादी के बाद कई बार हुई खोदाई... इस बार मिला 'खजाना'

गणेश पांडे, काशीपुर । ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व वाले गोविषाण टीले पर की जा रही खोदाई में ईंटों की बनी गोलाकार संरचना मिली है। जिससे क्षेत्र के पुरातात्विक इतिहास में रुचि पैदा हुई है।

कुएं जैसी प्रतीत होती संरचना के गुप्त या कुषाण काल के होने की संभावना है। खोदाई में आगे क्या निकलता है इसको लेकर हर कोई जिज्ञासु बना है और पुरातत्वविद भी उत्साहित हैं।

16 जुलाई को शुरू की खोदाई

गोविषाण टीले के नीचे दबे पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाने, प्राचीन स्मारकों के सांस्कृतिक अनुक्रम व संरचनात्मक विरासत को समझने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के महानिदेशक वाईएस रावत ने खोदाई के निर्देश दिए थे।

एएसआइ देहरादून के अधीक्षण पुरातत्वविद डा. एमसी जोशी का कहना है कि कुएं की संरचना का प्रारंभिक अवलोकन गुप्त काल के होने का संकेत देता है। यद्यपि आगे की खोदाई व विस्तृत अध्ययन के बाद ही यह स्पष्ट होगा। डा. जोशी ने बताया कि गोविषाण टीले से प्राप्त सामग्री में अभी कोई विशिष्ट कलाकृति या शिलापट नहीं मिला है जो संरचनाओं को स्पष्ट रूप से किसी विशेष युग से जोड़े। निर्माण शैली, निर्माण में प्रयोग सामग्री, उत्खनित मिट्टी की परतों व भविष्य में खोजी जाने वाली कलाकृतियों सर्वेक्षण को दिशा देगी। मानसून में रोक दी गई खोदाई अक्टूबर में फिर से शुरू होगी।

पन्नी डालकर ढकी गई संरचना बरसात की वजह से एक-डेढ़ माह से खोदाई बंद हैं। जलभराव, मिट्टी धंसने से संरचना को क्षति न हो इसके लिए उसे पन्नी से कवर करने के बाद मिट्टी से ढक दिया गया है। पुन: खोदाई शुरू होने पर मिट्टी व पन्नी हटाकर काम आगे बढ़ाया जाएगा।