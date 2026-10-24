ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ और तेजाब फेंकने की धमकी दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दिनेशपुर (ऊधम सिंह नगर)। दिनेशपुर क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली छह छात्राओं से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इसका पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

आनन फानन में पुलिस ने आरोपितों की तलाश करते हुए नेपाल भाग रहे मुख्य आरोपित समेत दो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के मोबाइल फोन बरामद कर डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को दिनेशपुर के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययरत छात्राओं की गई। साथ ही उन पर अश्लील टिप्पणी करते हुए गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसका पता चलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार के आदेश पर पुलिस की तीन टीम गठित कर जांच करते हुए आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले मो. बिलाल ने छह छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो अपने साथी अनस के साथ साझा किए थे।

इसके बाद छात्राओं के साथ अश्लील टिप्पणी, छेड़छाड़ और गाली-गलौज की घटना हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्य आरोपित अनस फरार होने का प्रयास कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे नेपाल सीमा के निकट बनबसा से गिरफ्तार कर लिया।