नानकमता जाते समय सीएम धामी ने झनकट में रुकवाया काफिला, स्थानीय लोगों की सुनीं समस्याएं

जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार सुबह नानकमता में आयोजित कार्यक्रम में जाते समय झनकट में सड़क किनारे खड़े लोगों को देखकर अपना काफिला रुकवा दिया। मुख्यमंत्री वाहन से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे और उनसे आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं व मांगें सुनीं।

इस दौरान स्थानीय लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रार्थना-पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना-पत्रों को स्वयं देखा और लोगों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।