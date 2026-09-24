मुख्यमंत्री धामी ने हल्दीघेरा में आधुनिक गौशाला का किया लोकार्पण, गोवंशों को मिलेगा सम्मानजनक आश्रय

जागरण संवाददाता, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्दीघेरा में सात करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित आधुनिक गौशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सामान्य दिन नहीं, बल्कि विशेष दिन है क्योंकि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों को जिस गौशाला की प्रतीक्षा थी, उसका सपना आज साकार हुआ है।

लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक गौशाला का उद्घाटन नहीं, बल्कि निराश्रित और बेसहारा गोवंशों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आश्रय देने के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से खुले में घूम रहे गौवंशों के कारण किसान परेशान थे।

फसलों को नुकसान पहुंच रहा था और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। अब इस गौशाला के संचालन से किसानों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला में गोवंशों को भोजन, सुरक्षा और उचित देखभाल मिलेगी तथा उन्हें दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा।