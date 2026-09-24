ऊधमसिंह नगर में फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का खुलासा प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप

संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर। बाजपुर में मेडिकल कालेजों में प्रवेश और रोजगार से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराने के कथित मामले का प्रशासन ने बुधवार को भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने उत्तर प्रदेश के बरखेड़ा (पीलीभीत) नगर पंचायत के चेयरमैन समेत एक महिला सहित चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

प्रारंभिक जांच में कुछ प्रमाण पत्रों के लिए गलत पते का इस्तेमाल करने, फर्जी गवाह पेश करने तथा दस्तावेजों में कूटरचना किए जाने की बात सामने आई है। मामले में प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम ऋचा शर्मा, सीओ अखिलेश कुमार, कोतवाल नरेश चौहान, तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान समेत राजस्व विभाग की टीम तहसील कार्यालय में मौजूद रही। अधिकारियों ने संदिग्धों से प्रमाण पत्र तैयार कराने की प्रक्रिया, दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले लोगों तथा इस पूरे मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की। बुधवार देर रात तहसील कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों, आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, विशेषकर इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि में प्रवेश तथा रोजगार से संबंधित दस्तावेजों का एसडीएम स्तर पर गहन सत्यापन कराया जा रहा है।

इसी क्रम में बाजपुर एसडीएम के समक्ष मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेज सत्यापन के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों और संबंधित पतों के भौतिक सत्यापन के दौरान कई पते गलत पाए गए।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में गलत व्यक्तियों को मकान मालिक और चाचा बनाकर तहसील कार्यालय में सत्यापन के लिए पेश किया गया। सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उत्तर-प्रदेश के बरेली क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा बाजपुर के पते पर प्रमाण पत्र तैयार कराने का कथित प्रयास किए जाने की जानकारी सामने आई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें कूटरचित तरीके से तैयार कराया गया। अधिकारियों द्वारा अब इन दस्तावेजों की मूल अभिलेखों से जांच कराई जा रही है। फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एडीएम ने बताया कि अब तक सामने आए मामलों में मेडिकल कालेजों में प्रवेश से संबंधित प्रमाण पत्रों की संख्या अधिक है।

इसलिए इस पहलू की भी गहनता से जांच कराई जा रही है कि कहीं किसी संगठित गिरोह या सिंडिकेट द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर राज्य के छात्रों के हितों को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा था।