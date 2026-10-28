बाजपुर में हादसा: हाईवे पर वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, करवा चौथ से एक दिन पहले पति-पत्नी की मौत

संवाद सहयोगी, बाजपुर । नेशनल हाईवे-74 पर दोराहा के पास बुधवार को बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई। ब्रिज ओवर के नजदीक पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ग्राम कनौरा निवासी 48 वर्षीय मुन्नालाल पत्नी जोसमीन के साथ बाइक से केलाखेड़ा रिश्तेदारी में जा रहे थे। रास्ते में दोराहा के पास नेशनल हाईवे-74 पर ओवरब्रिज के नजदीक पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ देर में उनकी घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे में चार बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।