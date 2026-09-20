दिनेशपुर में मामा के घर आई दो वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, दिनेशपुर। मामा के घर स्वजनों के साथ घूमने आई दो वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार बाजपुर निवासी गौरांग मिस्त्री की दो वर्षीय पुत्री खुशी अपने स्वजनों के साथ खटोला निवासी अपने मामा नीलू के घर आई थी।

रविवार देर शाम करीब चार बजे खेलते-खेलते बच्ची अचानक लापता हो गई। परिवार जनों ने आसपास सड़क और गांव में काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।देर शाम ग्रामीणों को तालाब के पास बच्ची की चप्पल दिखाई दी।