चमोली सुरंग हादसा: अप्रैल में बजी थी शहनाई, अब उठेगी अर्थी; मां के बाद बेटे की मौत से मातम

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। Chamoli Tunnel collapse: चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे ने टिहरी के एक परिवार की खुशियां छीन लीं।

विकासखंड थौलधार के ग्राम गंवाल निवासी प्रदीप सिंह पंवार (31) इस हादसे में जिंदगी की जंग हार गए। प्रदीप की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।