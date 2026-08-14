Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    चमोली सुरंग हादसा: अप्रैल में बजी थी शहनाई, अब उठेगी अर्थी; मां के बाद बेटे की मौत से मातम

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:38 PM (IST)

    Chamoli Tunnel collapse: चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे में टिहरी के प्रदीप पंवार (31) की मौत हो गई। ...और पढ़ें

    मां के निधन के बाद परिवार को संभाल रहे प्रदीप भी चले गए।

    मां के निधन के बाद परिवार को संभाल रहे प्रदीप भी चले गए।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। Chamoli Tunnel collapse: चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे ने टिहरी के एक परिवार की खुशियां छीन लीं।

    विकासखंड थौलधार के ग्राम गंवाल निवासी प्रदीप सिंह पंवार (31) इस हादसे में जिंदगी की जंग हार गए। प्रदीप की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    प्रदीप पंवार ग्राम गंवाल, पोस्ट आफिस काफलपानी, ब्लाक थौलधार, विधानसभा प्रतापनगर क्षेत्र के रहने वाले थे। प्रदीप के परिवार में पिता, भाई, भाभी, पत्नी और छोटा भाई हैं।

    कुछ समय पहले ही उनकी मां का निधन हुआ था। परिवार अभी मां के जाने के दुख से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था, कि प्रदीप की असमय मौत ने जख्म और गहरा कर दिया।

    उजड़ गई नवविवाहित पत्नी की दुनिया

    13 अप्रैल को प्रदीप की शादी हुई थी। परिवार ने नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देखे थे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था।

    शादी के कुछ ही महीने बाद सुरंग हादसे में प्रदीप की मौत की खबर ने नवविवाहित पत्नी की दुनिया ही उजाड़ दी। जिस घर में कुछ महीने पहले दुल्हन विदा होकर आई थी, उसी घर में अब मातम पसरा है।

    यह भी पढ़ें- चमोली हादसा: दिसंबर 2025 में मेन टनल में हुई थी दुर्घटना, सिल्क्यारा सुरंग हादसे से भी नहीं ली सीख

    यह भी पढ़ें- चमोली हादसा: सात जिंदगियां खत्म, तीन की राह देख रहा परिवार; मृतकों को चार लाख देगी धामी सरकार