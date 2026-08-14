चमोली हादसा: दिसंबर 2025 में मेन टनल में हुई थी दुर्घटना, सिल्क्यारा सुरंग हादसे से भी नहीं ली सीख

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। Chamoli Tunnel Accident : चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टनल में पहले भी हादसा हो चुका है। हालांकि तब बड़ी संख्या में कर्मचारी मजदूर घायल हुए थे।

आपस में टकरा गईं थी लोको ट्रेन 31 दिसंबर 2025 की घटना को अभी भी लोग भूले नहीं हैं। तब इस जल विद्युत परियोजना की मुख्य टनल में कर्मचारियों, श्रमिकों के आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दो ट्रालियां आपस में टकराकर पलट गईं थीं। तब यह मामला पूरी तरह से लापरवाही का सामने आया था। उस समय कर्मचारियों को टनल में ले जाने के लिए लोको ट्रेन बनाई गई थी।

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