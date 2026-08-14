चमोली टनल हादसा: मलबे और गहरे पानी में जिंदगी की तलाश, ये है घायल-लापता और मृतकों की लिस्ट

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर(चमोली)। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर हाट सियासैंण क्षेत्र में बन रही विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में गुरुवार रात हुए भारी भूस्खलन के बाद फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए

राहत-बचाव अभियान रातभर जारी रहा। तीन श्रमिक सुरंग में फंसे हैं और उनकी खोज शुक्रवार को भी जारी है।

शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आइटीबीपी व सेना की टीम से राहत एवं बचाव को लेकर जानकारी ली। इसके बाद घायल श्रमिकों का हाल जाना। दुर्घटना में सात श्रमिकों की मौत हुई है। 11 घायलों का इलाज चल रहा है। एक घायल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तीन श्रमिक सुरंग में फंसे हैं।