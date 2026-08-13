Chamoli Tunnel Accident Photos: चमोली में फिर मची चीख-पुकार, धंस गई टनल; फंसे कई मजदूर

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। Chamoli Tunnel Accident: अगस्त का महीना उत्तराखंड के चमोली जिले के लिए दुखद साबित हो रहा है। पहले पिछली 10 अगस्त को तमक में बादल फटने से तबाही आ गई थी। इस हादसे में एक बीआरओ कर्मी लापता हो गया था। वहीं अब महज चार दिन बाद इसी जिले में एक और हादसा हो गया है।

यहां टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल धंसने से कई मजदूर अंदर फंस गए। 22 व्यक्तियों के फंसने की सूचना है, जिसमें से 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल मजदूरों की मौत होने की खबर आ रही है। युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना एवं अन्य संबंधित टीमें मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। और वह पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकतानुसार हर संभव कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। टनल में फंसे ज्यादातर श्रमिक झारखंड और छत्‍तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं।