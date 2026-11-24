संवाद सहयोगी, नई टिहरी। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दोगी पट्टी स्थित ग्राम नसोगी निवासी नवीन रयाल का चयन अजरबैजान में आयोजित होने वाली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) की ग्रैपलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में हुआ है। इसके साथ ही नवीन रयाल लगातार चौथी बार विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

‎नवीन रयाल का जन्म ग्राम नसोगी में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पवाकी देवी में हुई। इससे पूर्व नवीन रयाल कजाकिस्तान, सर्बिया और ग्रीस में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। अब अजरबैजान में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में चौथी बार रेफरी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।