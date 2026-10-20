कुंजापुरी मेला मामलाः मीका सिंह ने दलेर मेहंदी के साथ हुए बर्ताव पर जताई नाराजगी, शराब पीने के आरोप पर किया बड़ा खुलासा
गायक मीका सिंह ने उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मेले में भाई दलेर मेहंदी के साथ हुए व्यवहार पर आपत्ति ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल)। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के छोटे भाई गायक मीका सिंह ने उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में आयोजित कुंजापुरी मेले में प्रस्तुति के दौरान दलेर मेहंदी के साथ हुए व्यवहार पर आपत्ति जताई है।
मंगलवार सुबह उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि स्टेज पर दलेर मेहंदी के साथ जो बर्ताव किया गया, वह निराशाजनक था। एक सम्मानित मंत्री ने स्टेज पर आकर उन पर शराब पीने का आरोप लगाया।
मैं अपने भाई दलेर मेहंदी को अच्छी तरह जानता हूं, और वह शराब नहीं पीते हैं। वह पिछले दो सालों से अस्वस्थ हैं और अभी भी ठीक हो रहे हैं, फिर भी वह अपने बैंड के साथ लगातार परफॉर्म कर रहे हैं।
आजकल कई कलाकार 'बैकिंग ट्रैक्स' का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे इस तरह के सवाल कोई नहीं पूछता। दलेर मेहंदी भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, और शायद इसीलिए वह आसानी से निशाना बन जाते हैं।
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