देवप्रयाग सड़क दुर्घटना: ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर दो गाड़ियों की टक्कर, एक की मौत, 13 घायल

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। देवप्रयाग में ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर दो वाहनों की टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई तथा 13 लोग घायल हो गये। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बागी में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर रेफर किया गया है।

कोतवाल देवप्रयाग कृष्णकांत आर्य ने बताया कि शुक्रवार दोपहर देवप्रयाग से तीन किलोमीटर ऋषिकेश की ओर गंगा दर्शन होटल के समीप लुधियाना,पंजाब से बदरीनाथ जा रही कार व पौड़ी से ऋषिकेश जा रही टैक्सी में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 69 वर्षीय मदनलाल भट्ट पुत्र दाताराम भट्ट ग्राम स्यालंगी, पट्टी सीतोनस्यूं, कोट ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल गम्भीर घायल हो गये। उन्हें सीएचसी ,बागी ले जाया गया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। वहीं घायलों में स्कॉर्पियो चालक लुधियाना निवासी 42 वर्षीय बलविंदर पुत्र कृष्ण देव, 49 वर्षीय जसप्रीत उर्फ ज्योति पत्नी बलविंदर, जनकपुरी गाजियाबाद निवासी कमल पुत्र गुरमेल सिंह, अनीता पत्नी कमल सिंह, शिविका पुत्री कमल, सानवी पुत्री कमल और अर्शवीर पुत्र बलविंदर शामिल हैं।