टिहरी को सीएम धामी ने दी सौगात, विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

जागरण संवाददाता, टिहरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल को विकास कार्यों की सौगात दी। गुरुवार को सीएम धामी ने थत्यूड़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

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