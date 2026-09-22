रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में आज मौसम साफ: ऊखीमठ में हुई 7.20 MM बारिश, चार रास्ते अभी भी बंद

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। मंगलवार सुबह उत्तराखंंड के रुद्रप्रयाग में मौसम साफ है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में ऊखीमठ तहसील क्षेत्र में 7.20 मिमी बारिश हुई, जबकि रुद्रप्रयाग और जखोली में बारिश दर्ज नहीं की गई।

मंगलवार सुबह आठ बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 623.08 मीटर रहा, जो चेतावनी स्तर 626 मीटर और खतरे के निशान 627 मीटर से नीचे है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर 622.80 मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसका चेतावनी स्तर 625 और खतरे का निशान 626 मीटर है।