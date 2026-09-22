हरिद्वार के नए एएसपी बने देव व्रत जोशी, उत्तराखंड में 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 14 अधिकारियों की नई तैनाती की है। इनमें एक सहायक पुलिस अधीक्षक, 10 सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक तथा तीन पदोन्नत पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं।

पुलिस मुख्यालय की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी देव व्रत जोशी को सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हरिद्वार भेजा गया है। वहीं पदोन्नति के बाद राजेश साह को बागेश्वर, प्रदीप पंत को 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार और नदीम अतहर को आइआरबी द्वितीय देहरादून में तैनाती दी गई है।